Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 24 Luglio

Ascoli Piceno

Tempo asciutto in mattinata con sole prevalente; nel pomeriggio come poi anche in serata si attendono piogge o temporali sparsi. Temperature comprese tra +18°C e +32°C.

Marche

Tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione; peggiora al pomeriggio con piogge e temporali diffusi, localmente più intensi sulle zone interne. Instabilità attesa anche nelle ore serali sia sulla costa che sull’entroterra.

Nazionale

AL NORD

Perturbazione in arrivo al nord Italia con piogge o temporali diffusi su tutte le regioni, fenomeni più intensi tra Emilia Romagna e Liguria. Miglioramento in serata o nottata con residue piogge in Romagna.

AL CENTRO

Mattinata all'insegna del bel tempo con sole prevalente, passaggio temporalesco tra il pomeriggio e la serata su tutte le regioni eccetto lungo le coste e aree limitrofe di Toscana e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ennesima giornata all'insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori, da segnalare soltanto locali piogge o acquazzoni in Molise tra la serata e la nottata.

Temperature previste in calo specie al nord Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata