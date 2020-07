Atletico Ascoli, arriva il colpo anche per il reparto d'attacco. Ingaggiato Gragnoli

Altro grandissimo colpo da parte del direttore sportivo dell'Atletico Ascoli Mario Marzetti in vista del prossimo campionato di Eccellenza, è ufficiale infatti l’arrivo del forte attaccante romano Daniele Gragnoli.

"Classe 1994, attaccante dotato di una grande struttura fisica, fiuto del gol e carattere da vendere in campo - si legge in una nota ufficiale del club ascolano -. Primi passi da calciatore mossi nella scuola calcio della S.S. Lazio prima del trasferimento all’Ascoli dove ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile affermandosi in Primavera (con tanti gol e prestazioni in coppia con il nostro Lion Giovannini) fino all’esordio in Serie B con i bianconeri di Fabrizio Castori all’età di 18 anni. Oltre 10 presenze in Serie C sempre con la maglia bianconeri prima dell’importante trasferimento al Parma e del successivo prestito al Nuova Gorica in Serie A slovena. Di ritorno in Italia si afferma in Serie D mettendo a segno circa trenta reti con le maglie di Monticelli, Agnonese, Pineto ed Anagni. La scorsa stagione la scelta di sposare il progetto Lanciano in Eccellenza dove colleziona 23 presenze e 8 reti contribuendo al secondo posto in classifica. Ora la scelta di tornare nella sua seconda casa che lo ha visto crescere. In bocca al lupo Daniele e forza Atletico Ascoli!".









