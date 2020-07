Eccellenza Marche, arrivano tre rinforzi importanti per il Grottammare di Zazzetta

Arrivano tre nuovi rinforzi per il Grottammare di mister Massimiliano Zazzetta in vista del campionato di Eccellenza Marche 2020/2021.

"La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica di essersi aggiudicata per la stagione 2020/21 le prestazioni sportive dei calciatori Roberto Piunti, Niccolò Mancini e Samuele Cisbani. Piunti, difensore classe 1991, ha militato per diversi anni in Eccellenza e Promozione con le maglie di Martinsicuro, Porto D’Ascoli, Atletico Centobuchi e Atletico Piceno. Mancini, centrocampista classe 1999, vanta 34 presenze in Eccellenza e 27 in Promozione con la maglia del San Marco Lorese e un’apparizione in Serie D con il Porto Sant’Elpidio. Cisbani (2003), prelevato nel 2016 a titolo definitivo dal Pescara Calcio, ha giocato con la maglia della società abruzzese un campionato Under 14 regionale e due campionati Under 15 e Under 16 nazionali. Convocato e impiegato in tutte le partite, nei tre anni a Pescara, è stato utilizzato sia come regista basso (il suo ruolo naturale), sia come mezzala. Cisbani nell’ultima stagione ha militato nell’ AFC Fermo.

I nuovi tesserati rientrano nei criteri di selezione di mister Zazzetta e la Società è certa che questi tre innesti potranno dire la loro nella prossima stagione agonistica".





© Riproduzione riservata