Atletico Ascoli: è un calciomercato grandi firme. Preso anche il 30enne difensore Natalini

Altro colpo del direttore sportivo dell'Atletico Ascoli Mario Marzetti in vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche. La difesa di mister Stefano Filippini è stata infatti rinforzata con Alessio Natalini, centrale nato a Vasto il 13 Marzo 1990 ed alto 185 centimetri.

"Ennessima "bomba" di questo grande calciomercato, da oggi Alessio Natalini è un nuovo giocatore dell'Atletico Ascoli - si legge in una nota ufficiale del club ascolano -. Il ds Marzetti nel giro di 24 ore porta a casa i pezzi pregiati del Lanciano che lo scorso anno ha disputato una grandissima stagione arrivando secondo e sfiorando la Serie D. Dopo la punta Gragnoli oggi il roccioso difensore centrale Natalini che era conteso dalle migliori squadre dilettantistiche marchigiane e abruzzesi. Nella sua lunga carriera vanta più di 300 presenze e 30 reti tra Eccellenza e Serie D. Alessio debutta nel calcio dilettantistico in Serie D con la maglia della Maceratese nella stagione 2008/2009, la stagione successiva approda alla Sambenedettese in Eccellenza dove si fa notare per le sue doti fisiche, tecniche e caratteriali. Decide poi di tornare nella sua Abruzzo vestendo le maglie di Virtus Cupello e Montenero sempre in Eccellenza. Torna ad assaggiare la D con la maglie della Renato Curi Angolana (tre stagioni) e Olympia Agnonese con cui nel giro di quattro stagioni colleziona più di 120 presenze. Nella stagione 2015/2016, dopo tanto girovagare, indossa la maglia della sua città, la Vastese, che grazie anche alle sue prestazioni vince il campionato di Eccellenza. Nonostante il sogno di giocare nella squadra della sua città decide di tornare nelle Marche, stavolta con la Sangiustese e per il secondo anno consecutivo vince il campionato. Anche questa volta decide di cambiare aria passando dalla Serie D a una Prima Categoria Abruzzese con la prestigiosa maglia del Lanciano. Diventa capitano e goleador e nel giro di due anni grazie alle sue 90 presenze e 20 gol porta i rossoneri ad un passo dalla D. Un acquisto di grandissimo spessore per rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di mister Filippini. In bocca al lupo Alessio e forza Atletico Ascoli!".





© Riproduzione riservata