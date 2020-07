Unione Sportiva Acli, a Monteprandone la ''Camminata per Sant'Anna''

Nell’ambito di una festività tanto caro ai cittadini di Monteprandone, Sabato 1° Agosto si svolgerà la “Camminata per Sant’Anna”. Si tratta di una iniziativa realizzata da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione dell’Associazione Sant’Anna, dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto e dell’amministrazione comunale di Monteprandone, col sostegno e il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.

Nel corso delle precedenti edizioni della manifestazione sono state tante le chiese, i conventi e le altre strutture religiose che sono state visitate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo abbinando così la conoscenza del territorio alla promozione dell’attività fisica.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei podisti alle 18,30 (in via del lavoro – Centro logistico intermodale Orlando Marconi) ed una camminata, aperta a cittadini di ogni età, che passerà anche davanti alla chiesa di Sant’Anna. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni sul progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.









