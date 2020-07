Coronavirus, Gores Marche: “Altri otto casi positivi su 756 tamponi di nuove diagnosi”

Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1178 tamponi, di cui 756 nel percorso nuove diagnosi e 422 nel percorso guariti. I casi positivi rilevati sono 8, di cui: 5 casi in provincia di Pesaro Urbino (4 riconducibili al focolaio di Montecopiolo e un contatto di caso già accertato in isolamento) e 3 casi in provincia di Macerata (un paucisintomatico e due contatti stretti di caso, in isolamento). Sono diventati 6851 i casi positivi nelle Marche dall'inizio dell'emergenza su 98946 tamponi effettuati.



CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 30 LUGLIO ORE 9









