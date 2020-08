Ascoli Calcio, squadra ufficialmente in vacanza. A Pulcinelli il Premio ''Renato Cesarini''

E' ufficialmente finita la stagione sportiva 2019/2020 che ha visto l'Ascoli ottenere la salvezza all'ultima giornata nonostante la sconfitta interna per 4-2 contro il Benevento (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE DELLA GARA).

"Con la disputa dell'ultima giornata di campionato, culminata con la salvezza dell'Ascoli Calcio, va in archivio la stagione sportiva 2019/2020, una stagione sofferta, impegnativa, avvincente sul campo, ma fuori decisamente difficile per tutti, con il Covid che ha scombussolato abitudini e vite di ciascuno - si legge in una nota ufficiale sul sito del club bianconero -. Non è stato possibile festeggiare insieme un traguardo, che fino a qualche settimana fa era diventato sempre più complicato raggiungere, ma l'augurio è che presto, anzi prestissimo, gli spalti del "Cino e Lillo Del Duca" torneranno a ruggire per i bianconeri. Da oggi la squadra è ufficialmente in vacanza, ma c'è già alle porte l'inizio della preparazione al campionato 2020/2021, il ventiquattresimo dell'Ascoli in Serie B".

Nel frattempo, Lunedì 3 Agosto alle ore 18, presso "La Rotonda" di Senigallia, il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli riceverà il Premio "Renato Cesarini" per essersi distinto come "Uno dei migliori Dirigenti del calcio italiano". Nel corso della manifestazione, giunta alla quinta edizione, saranno premiati anche altri personaggi del mondo del calcio come Arrigo Sacchi, Ariedo Braida, Daniele Massaro, Fabrizio Ravanelli e Alessandro Altobelli.













