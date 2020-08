Coronavirus, Gores Marche: “Altri 8 casi positivi, cinque riferibili al focolaio di Montecopiolo”

Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 826 tamponi, di cui 563 nel percorso nuove diagnosi e 263 nel percorso guariti. I positivi rilevati sono 8: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Dei positivi di oggi, 5 persone sono riferibili al focolaio di Montecopiolo (nel Pesarese) e le restanti ai percorsi diagnostici legati ai rientri dall'estero e agli accessi alle prestazioni sanitarie.



CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 2 AGOSTO ORE 9





© Riproduzione riservata