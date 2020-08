Eccellenza Marche, il Grottammare si rinforza con Carminucci e Tanzi

La S.S.D. Grottammare Calcio 1899, in vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche, comunica ufficialmente di essersi aggiudicata per la stagione 2020/2021 le prestazioni sportive di Andrea Carminucci e Michael Tanzi. Carminucci, difensore classe 1995, vanta 76 presenze in Serie D con le maglie di Arezzo, Gavorrano, Correggese, Campobasso e Sambenedettese, con quest’ultima ha vinto il campionato di Serie D nel 2012/13 sotto la guida di mister Ottavio Palladini. Tanzi, attaccante classe 2002, è cresciuto nei settori giovanili di Grottammare e Sangiustese. La società augura ai nuovi tesserati di poter raggiungere con la maglia biancoceleste i migliori traguardi sportivi.



