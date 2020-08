Serie B, scattano i playoff con un sistema di comunicazione Var ad alta tecnologia

La Serie BKT si conferma campionato dell’innovazione e della sperimentazione a servizio del sistema calcio italiano. Il Var, presente da domani in tutte le gare dei playoff e dei playout 2019/2020, porta con sé infatti un’importante novità tecnologica sui sistemi di comunicazione fra arbitro, assistenti, IV uomo e sala Var.



Dal preliminare tra Chievo Verona ed Empoli e per le otto partite della post season saranno in uso i nuovi sistemi Vokkero “Élite” rispetto ai Vokkero “Squadra” in dotazione attuale agli arbitri. Il progetto voluto dal responsabile del Project leader Var della Lega B Filippo Merchiori e dai designatori della Can A e della Can B Nicola Rizzoli ed Emidio Morganti, e fortemente sostenuto dalla Lega B con il presidente Mauro Balata, sempre attento all’innovazione volta a un miglioramento delle condizioni e quindi della qualità di gioco, faciliterà la comunicazione in campo fra le varie componenti arbitrali grazie a una maggiore limpidità del segnale, capace di filtrare i rumori e le interferenze esterne portando la qualità del messaggio ai massimi livelli.

La tecnologia è già stata testata lo scorso 21 luglio al Meazza di San Siro, quando Merchiori, i responsabili dell’azienda francese Vokkero, di Hawk Eye, technology provider per la Lega B del Var, e alcuni membri della Can A hanno valutato la sicurezza del sistema e l’affidabilità del servizio a stadio vuoto.

L’Aia Can B ha reso noto i nominativi di arbitro, assistenti, del IV Ufficiale, VAR e AVAR che dirigeranno la gara ChievoVerona-Empoli (Dazn, ore 21), valida per i quarti di finale dei Playoff della Serie BKT 2019/20, in programma martedì 4 Agosto 2020 alle ore 21.00.

CHIEVOVERONA – EMPOLI

Arbitro: GHERSINI

Assistenti: ROBILOTTA – PAGNOTTA

IV ufficiale: ROS

VAR: AURELIANO

AVAR: MINELLI

I precedenti – A Verona i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 18 con bilancio che vede 5 successi veneti (ultimo 4-0, nella serie A 2016/17), 11 pareggi (ultimo 1-1, nella serie B 2019/20) e 2 vittorie toscane (ultima 1-0, nella serie B 1996/97). Dal giorno dell’ultimo successo toscano al “Bentegodi”, 1-0 in B il 27 aprile 1997, con rete di Carmine Esposito, si sono giocate a Verona 12 gare tra le due squadre con score di 5 successi scaligeri e 7 pareggi. Tra Alfredo Aglietti e Pasquale Marino sono 4 i confronti tecnici ufficiali con bilancio di totale parità: 1 vittoria a testa e 2 pareggi.

Chievo Verona – E’ la prima volta che il ChievoVerona gioca i playoff di Serie BKT per accedere alla Serie A. Per Aglietti terza avventura nella post-season cadetta dopo l’eliminazione col Novara 2012/13 (proprio dall’Empoli, leggi sotto) e la vittoria con l’Hellas Verona dell’anno scorso, partendo dal sesto posto in classifica finale della regular season, eliminando il Perugia nel preliminare (4-1 dopo over-time al “Bentegodi”), il Pescara in semifinale (0-0 all’andata in casa, 1-0 al ritorno in Abruzzo) ed il Cittadella nella finalissima (0-2 all’andata al “Tombolato”, ribaltato con il 3-0 del “Bentegodi” al ritorno). E’ la seconda volta che Alfredo Aglietti, nei playoff di Serie BKT, trova come avversario l’Empoli: quando guidava il Novara – stagione 2012/13 – i piemontesi vennero eliminati dagli azzurri toscani, pareggiando 1-1 all’andata al “Piola” (semifinali) e perdendo 1-4 al “Castellani” la gara di ritorno, una delle 3 partite che risultano come vittoria più larga in un match nella storia dei playoff cadetti accanto a Livorno-Grosseto 4-1 (2008/09) ed Hellas Verona-Perugia 4-1 dopo overtime (2018/19, con Aglietti sulla panchina scaligera). L’Empoli quell’anno approdò in finale, perdendola con il Livorno, 1-1 in casa all’andata, 0-1 all’Ardenza, al ritorno.

Empoli – Terza volta ai playoff in Serie BKT per l’Empoli: azzurri out in semifinale nel 2008/09 dal Brescia (1-1 all’andata in casa, 0-3 esterno al “Rigamonti”) e finalista – perdente – nel 2012/13, dopo aver eliminato in semifinale il Novara (1-1 esterno e 4-1 al “Castellani”) e il k.o. in finale dal Livorno (1-1 all’andata in casa, 0-1 al ritorno al “Picchi”). Per Pasquale Marino – invece – i playoff cadetti sono una vera e propria “bestia nera”: eliminato in semifinale con il Vicenza 2014/15 (dal Pescara, 0-1 all’andata in Abruzzo, solo 2-2 nel ritorno al “Menti”), stessa storia col Frosinone 2016/17 (0-0 a Carpi all’andata, 0-1 in casa al ritorno) e l’anno scorso ai preliminari dal Cittadella (1-2 del “suo” Spezia al “Picco”). Pasquale Marino, che non trovava come avversario il ChievoVerona da allenatore dal 19 marzo 2012, Genoa-Chievo 0-1 in serie A, è stato l’artefice della prima storica retrocessione in serie B dei clivensi, dalla serie A. Il 27 maggio 2007 – sul neutro di Bologna – il “suo” Catania vinse 2-0 sui veneti grazie alle reti di Rossini al 65’ e Minelli al 80’. Dirige Ghersini di Genova: 1 vittoria e 2 pareggi nei 3 incroci con i veneti, 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte su 5 precedenti con i toscani.

PLAYOFF PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE A

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 4 Agosto 2020

Ore 21.00: CHIEVOVERONA - EMPOLI (B)

Mercoledì 5 Agosto 2020

Ore 21.00: CITTADELLA - FROSINONE (A)

Semifinali (andata)

Sabato 8 Agosto 2020

Ore 21.00: Vincente B – SPEZIA

Domenica 9 Agosto 2020

Ore 21.00: Vincente A – PORDENONE

Semifinali (ritorno)

Martedì 11 Agosto 2020

Ore 21.00: SPEZIA - Vincente B

Mercoledì 12 Agosto 2020

Ore 21.00: PORDENONE - Vincente A

Finale

Domenica 16 Agosto 2020

Ore 21.00: Gara di andata

Giovedì 20 Agosto 2020

Ore 21.00: Gara di ritorno*

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.





© Riproduzione riservata