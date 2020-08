Ascoli Calcio, Neri a LatteMiele: “Stagione positiva. Stadio? Faremo qualcosa di veramente importante”

Il presidente dell'Ascoli Carlo Neri, dopo la conquista della salvezza all'ultima giornata del campionato di Serie B, è intervenuto stasera in diretta alla trasmissione "Radio Goal" condotta da Alberto Crementi e Sandro Conti sulle frequenze dell'emittente radiofonica LatteMiele.

"Sono sollevato e molto contento dopo il raggiungimento della salvezza. Fino a ieri abbiamo festeggiato in maniera incredibile, è stato un campionato anomalo in cui due squadre forti e blasonate come Pescara e Perugia andranno ai playout - ha dichiarato Neri -. La stagione è comunque positiva visto che abbiamo anche vinto il campionato di Primavera 2 e l'anno prossimo i nostri ragazzi si confronteranno con i pari età delle big del calcio italiano. Alla presentazione di Dionigi mancavano 9 partite, io dissi in conferenza stampa che non sarebbero state le 9 sinfonie di Beethoven bensì 9 battaglie, e così è stato. La prima a Venezia l'abbiamo steccata anche in virtù di errori arbitrali, ma dopo quella gara scrissi nella chat di gruppo della società che non ero più speranzoso della salvezza, ma sicuro. Il gruppo ha offerto un'enorme dimostrazione di compattezza e attaccamento ai colori bianconeri. Ringrazio lo staff sanitario ed i preparatori atletici, con pochissimi infortuni nonostante abbiamo dovuto affrontare partite ogni 3 giorni, questa non è fortuna ma si deve a dei professionisti di primissimo ordine, gliene voglio dare atto pubblicamente. Il collaboratore tattico giapponese Komatsuzaki? Persona incredibile e grande professionista, dormirà 3 ore a notte, sta sempre a lavorare, anche nelle serate dopo le partite iniziava dalle 2 a visionare la squadra per il match successivo. Staff tecnico confermato anche per la prossima stagione? Come ha già detto il patron Pulcinelli tutti sono confermati. Errori ce ne sono stati, ma senza il cambio di quattro allenatori non so se saremmo arrivati alla salvezza, va ringraziato il patron per aver preso queste decisioni. Tutto il gruppo ha funzionato, così come il Cda e l'amministratore delegato, abbiamo i conti in ordine e paghiamo ogni mese tutti gli adempimenti. La società sta girando e ne sono orgoglioso, a prescindere degli errori che si possono commettere in buona fede. Ricostruzione della squadra? Abbiamo una settimana di riflessione, bisogna costruire una squadra che possa affrontare il campionato non dico con più tranquillità, perchè è un torneo estremamente difficile, ma che comunque possa mantenere la categoria e pensare un po' più in positivo. Il momento più difficile da presidente? Quando abbiamo perso gli scontri diretti in casa con Cremonese e Perugia. Lì c'è stata la decisione del patron, concordata con tutto il Cda, del cambio tecnico del pur ottimo Abascal. Ci doveva essere un'altra frustata alla squadra ed a tutti noi. Grazie ai ragazzi, al mister ed al ds siamo arrivati a questo risultato senza il nostro meraviglioso pubblico che secondo me vale almeno 3/4 punti l'anno, soprattutto nel post lockdown dove avevamo 7 partite su 11 in casa. Forse la partenza sprint in campionato che ci ha catapultato nelle prime posizioni ha fatto perdere a tutti il senso della misura, pian piano la squadra si è disunita, ci sono stati problemi comportamentali di alcuni giocatori sfociati in sanzioni disciplinari. Il primo esonero di Zanetti è stato fatto anche sotto la pressione ambientale ed a causa di bombe carta, non dimentichiamo certe cose. Nessuno è esente da errori e ci sono state cose che non hanno funzionato al meglio - ha aggiunto Neri -. Nell'ultimo mese, su decisione del patron, abbiamo fatto due sessioni con un noto mental coach proprio per non lasciare nulla al caso, così come voler puntare sui calzettoni rossi. Altra scelta clamorosa del patron, proprio per omaggiare il grande Presidentissimo Rozzi che sicuramente da lassù ci ha dato una mano. Dalla gara con il Crotone anche io vado sempre allo stadio con i calzini rossi. Stadio? Proprio oggi ho firmato, in accordo con il Cda, una nota di riservatezza con una società costruttrice finalizzata al rifacimento non solo della Curva Sud, ma anche di uno stadio moderno e degno della città, del territorio piceno e delle Marche. Oggi ho sentito anche il sindaco Fioravanti, ci vedremo nei prossimi giorni, stiamo andando a fare qualcosa di veramente importante. Il rifiuto di Zanetti a tornare? Motivi personali, ho un ottimo rapporto con lui, così come l'ho sempre avuto con gli altri allenatori per il ruolo istituzionale che ricopro. Ho impiegato 45 minuti al telefono con Zanetti, non se l'è sentita di tornare per motivazioni sue che rispetto, in quel momento effettivamente era un'impresa pensare alla salvezza, ma come società non ci siamo abbattuti. E' stata decisiva la scelta del patron e del ds Bifulco di puntare su mister Dionigi, nonostante fosse fermo da diverso tempo. Una persona capace, per bene, eccezionale, che ha dato una scossa l'ambiente, facilitato da questa nuova armonia che si è venuta a creare. Do atto anche ai media di aver azzerato tutte le polemiche, così come ringrazio i tifosi per il sostegno. Tutti ci siamo stretti attorno al Picchio ed abbiamo portato a casa un risultato veramente incredibile. Salvezza fortunata? Abbiamo fatto un punto più del Perugia e del Pescara, questo dice la classifica. Ricordiamoci gli errori arbitrali a Perugia nella gara d'andata, così come a Pisa con il fallo non visto su Cavion. Non siamo mai andati in escandescenza nonostante ne abbiamo viste tutti i colori, soprattutto in trasferta".





