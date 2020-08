Coronavirus, Ministero Salute: “Si registrano altri 5 decessi e 190 nuovi casi positivi”

Sono 5 le vittime da Coronavirus registrate in Italianelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, quando i morti erano stati 12. Aumentano, secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute, i nuovi contagi che oggi si attestano su 190 unità (ieri erano stati 159). Gli attuali positivi sono 12.482, i guariti sono 200.766, i morti 35.171. Risale il numero dei ricoverati con sintomi: sono 27 in più rispetto a ieri. Negli ospedali ci sono infatti 761 pazienti mentre Lunedì 3 Agosto erano 734. Stabili, invece, i ricoveri in terapia intensiva: 41, con dieci regioni che non hanno malati nelle rianimazioni. In isolamento domiciliare ci sono invece 11.680 persone, 19 meno di ieri e gli attualmente positivi sono 12.482, 8 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 43.788, quasi 20mila più di ieri. Rispetto a ieri, in tre regioni d'Italia non si registrano casi. Sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Il numero dei guariti/dimessi registra un incremento di 177 unità.



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 49esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





