Coronavirus, Gores Marche: “Sei nuovi casi positivi, uno in provincia di Ascoli Piceno”

Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1173 tamponi, di cui 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Sei casi positivi registrati: tre in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno. Si tratta di tre rientri dall'estero, due casi sintomatici e uno di accesso al Pronto Soccorso.

