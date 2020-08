Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 7 Agosto

Ascoli Piceno

Tempo asciutto nel corso della giornata con sole prevalente al mattino e qualche nube nelle ore pomeridiane; in serata il tempo sarà stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.

Marche

Tempo in prevalenza stabile su gran parte della regione con ampie schiarite alternate a qualche nube, locali fenomeni in Appennino nelle ore diurne. In serata i cieli saranno sereni sulla costa e sulle zone interne.

Nazionale

AL NORD

Tempo generalmente stabile e asciutto su tutti i settori con locali addensamenti in formazione sulle Alpi al pomeriggio ma senza fenomeni associati.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni quasi ovunque, aumento dell'instabilità sui rilievi di Lazio e Abruzzo con possibili temporali o acquazzoni. Bel tempo altrove

AL SUD

Condizioni di maltempo più frequente nelle ore centrali del giorno con temporali anche intensi su Puglia, Calabria, Basilicata e Campania. Timido miglioramento in serata con residui fenomeni e tendenza a maggiori schiarite.

Temperature in lieve ma costante aumento, specie nei valori massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata