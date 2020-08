Accordo Carifermo-Confindustria Centro Adriatico: piattaforma Bancopass a supporto delle aziende

Cassa di Risparmio di Fermo e Confindustria Centro Adriatico, nell’ambito del protocollo siglato da Commissione Regionale ABI delle Marche e Confindustria Marche, hanno aderito ad un accordo per promuovere e diffondere lo strumento "Bancopass", un servizio innovativo per la predisposizione di un fascicolo informativo aziendale “standardizzato” da utilizzare per le richieste di finanziamento bancario.

Bancopass (www.bancopass.it) è una piattaforma web - gratuita per le aziende associate a Confindustria Centro Adriatico - costituita da un insieme di strumenti che permettono non solo di creare una presentazione aziendale ma anche di importare e riclassificare automaticamente i dati degli ultimi 3 bilanci depositati, produrre report con dati riclassificati, indici di bilancio e rendiconti finanziari quindi analizzare facilmente la Centrale Rischi.

Da pochi giorni, Bancopass si è peraltro arricchita di una nuova importante funzionalità che consente di confrontare in modo pratico e veloce le principali performance aziendali con quelle fatte registrare da imprese di dimensione simile e appartenenti allo stesso settore.

L’accordo, che conferma la proficua collaborazione tra Carifermo e Confindustria Centro Adriatico, rappresenta, in un momento così delicato, un’ulteriore iniziativa per affiancare le imprese del territorio ed un concreto supporto per lo snellimento della fase di acquisizione della documentazione a corredo delle richieste di finanziamento.

