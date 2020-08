Coronavirus, Ministero Salute: “Sono 552 i nuovi casi positivi in Italia con 3 deceduti”

I contagi da Coronavirus in Italia salgono ancora secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 552 (in particolare 183 in Veneto e 69 in Lombardia), rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756 casi. Tre le vittime rispetto alle 6 di ieri, per un totale di 35.190 persone che hanno perso la vita. Nessuna regione a zero contagi. I decessi si sono registrati in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. I casi di infezione in corso sono 12.924 (+230 rispetto a ieri) e sono così suddivisi: 779 i malati ordinari (+13), 42 quelli ricoverati in terapia intensiva (0) e 12.103 quelli in isolamento domiciliare (+213). Nelle ultime 24 ore sono stati 319 (ieri 347) i guariti o i dimessi, che raggiungono la cifra complessiva di 201.642 unità.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 52esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





