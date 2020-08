Meteo, la situazione in Italia per Domenica 9 Agosto

AL NORD

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sulle regioni del Nord con tempo asciutto. Stabile anche al pomeriggio salvo nuvolosità in sviluppo sui rilievi alpini ove non si escludono locali acquazzoni o temporali sparsi. Tempo stabile in serata.

AL CENTRO

Inizio di giornata con ampie schiarite ovunque, nubi in aumento al pomeriggio tra Lazio e Abruzzo con possibilità di isolati acquazzoni sull'Appennino centrale. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con innocue nubi su Calabria e Sicilia. Instabilità in aumento al pomeriggio con locali piogge o temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia interna. Fenomeni in esaurimento ovunque in serata con ampie schiarite.

Temperature attese in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





