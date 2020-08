Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 347 nuovi casi positivi e 13 ulteriori deceduti”

Coronavirus, calano i contagi ma aumentano i morti. Il bollettino odierno del Ministero della Salute parla di 347 nuovi positivi (che attualmente sono 12.953) e 13 vittime divise tra Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1). Con i 53.298 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il totale complessivo sale a 7.212.207. Ieri i contagiati erano stati 552 e le vittime 3. Il totale dei contagiati da inizio emergenza è di 250.103. Le vittime sono 35.203. I guariti sono 305: il totale sale cosi a 201.947. Dei nuovi casi, 76 sono stati rilevati in Lombardia, 63 in Veneto, 44 in Emilia Romagna, 31 in Piemonte, 28 in Sicilia, 23 in Toscana e 20 nel Lazio; le sole regioni senza nuovi casi sono Sardegna e Molise.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 53esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.

