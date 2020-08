Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 463 nuovi casi positivi. Solamente due i decessi”

Sono 463 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati nel bollettino odierno del Ministero della Salute che segnala anche 2 decessi, un dato che non si registrava dallo scorso Febbraio. I dati di ieri parlavano di 347 nuovi positivi e 13 vittime. Due giorni fa i contagiati erano stati 552 e le vittime 3. Complessivamente i morti dall'inizio dell'epidemia sono 35.205. Sono 151 i guariti. Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati effettuati 37.637, per un totale da inizio emergenza di 7.249.844.

CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 54esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





© Riproduzione riservata