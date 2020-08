Coronavirus, Ministero Salute: “Altri quattro decessi e 259 nuovi casi positivi”

Quattro morti e 259 nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri (erano 463). Sono questi i dati aggiornati del bollettino del Ministero della Salute. Sono 150 i guariti da ieri, 202.248 da inizio emergenza. Il totale dei morti, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sale così a 35.209. Complessivamente sono 250.825 le persone che hanno contratto il virus. Risale invece il numero delle vittime: 4 in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l'incremento era di due. Solo 3 le regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata - mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32)

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 55esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





