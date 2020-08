Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 412 nuovi casi positivi e 6 ulteriori deceduti”

Salgono i contagi per Coronavirus in Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno secondo il bollettino odierno del Ministero della Salite, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre ieri l'incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d'Aosta e Molise - mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65). Seguono il Piemonte con 26, Lazio e Campania con 23, la Toscana con 22, Puglia e Sardegna con 20 e l'Emilia-Romagna con 19. Numerosi i casi di positività in persone rientrate nel nostro Paese dopo le vacanze all'estero. E' cresciuto di 213 unità il numero di guariti/dimessi.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 56esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





