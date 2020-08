Ascoli Piceno, successo per la ''Camminata per Sant'Emidio''. Pronto il bis

Successo di partecipanti per la “Camminata per Sant’Emidio”. L’iniziativa, svoltasi in occasione di “La notte dei desideri” ha coinvolto decine di cittadini di ogni età che hanno attraversato la città visitando i luoghi legati al patrono con la guida turistica Valeria Nicu.

Visto il successo dell’iniziativa, e visto che non è stato possibile accettare tutte le prenotazioni, la camminata sarà ripetuta Mercoledì 12 Agosto sempre con partenza alle ore 21 da Piazza Arringo.

Si tratta di una iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”, realizzata da Unione Sportiva Acli Marche e Circolo Acli Oscar Romero e, con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno e dell’amministrazione comunale di Ascoli, col sostegno e il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche che è stato rappresentato, nella camminata di lunedì, dal vice presidente Piero Celani.

Oltre a Piazza Arringo il percorso dell’iniziativa prevede tappe che riguardano il venerabile Francesco Antonio Marcucci, la fonte di Sant’Emidio, il tempietto di Sant’Emidio Rosso ed il tempio di Sant’Emidio alle Grotte.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare inviando un sms al numero 3939365509 con nome e cognome dei partecipanti. Per ulteriori informazioni sul progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

© Riproduzione riservata