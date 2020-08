Coronavirus, a Monteprandone ordinanza con misure urgenti per chi rientra dall'estero

Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi ha firmato un'ordinanza in cui dispone che, a far data da Mercoledì 12 Agosto 2020, tutte le persone che, nei quattordici antecedenti all’ingresso nel territorio comunale, abbiano soggiornato in qualunque Stato o territorio Estero, anche se asintomatiche, sono tenute a comunicare immediatamente il proprio arrivo alla Polizia Locale di Monteprandone.



La comunicazione va inoltrata sul seguente modulo:

Modulo di raccolta dati delle persone che hanno fatto ingresso nel Comune di Monteprandone da Stati o territori esteri per la trasmissione all’AV5 – ASUR Regione Marche

Il modulo va inoltrato con una sola delle seguenti modalità:

tramite PEC comune.monteprandone@emarche.it

tramite email protocollo@comune.monteprandone.ap.it

a mano

Tale comunicazione sarà successivamente inoltrata per opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti del caso alla competente AV5 – ASUR Regione Marche.

CLICCA QUI PER ORDINANZA SINDACO DELL'11 AGOSTO





