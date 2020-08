Coronavirus, Ministero Salute: “Aumentano i contagi in Italia, quasi 500 nelle ultime 24 ore”

Ancora in salita il numero dei contagi da Coronavirus in Italia dopo il bollettino odierno del Ministero della Salute. Sono 481 i nuovi casi (ieri erano stati 412), per un totale di 251.713 da inizio emergenza. Con 10 morti nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia raggiunge quota 35.225. Le regioni senza nuovi casi sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41). Il numero di dimessi/guariti è invece cresciuto di 236 unità.

Dopo l'aumento dei casi di persone tornate dalle vacanze, le Regioni pensano a nuove misure per limitare i contagi. In Puglia è scattata la quarantena per chi torna da Spagna, Grecia e Malta, mentre in Emilia Romagna è obbligatorio il tampone per chi rientra da queste mete.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 57esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





