Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 14 Agosto

Ascoli

Tempo stabile per tutta la giornata grazie all'alta pressione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi tra pomeriggio e sera per nuvolosità medio-alta in transito. Temperature comprese tra +20°C e +33°C.

Marche

Al mattino sole prevalente su tutta la regione mentre al pomeriggio avremo un po' di nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo isolate piogge sull'Appennino. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata con ampi spazi di sereno.

Nazionale

AL NORD

Mattinata per lo più stabile al nord Italia, piogge o temporali diffusi nel corso del pomeriggio su tutte le regioni eccetto in Liguria con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di instabilità ad est con acquazzoni, più asciutto altrove.

AL CENTRO

Bel tempo al Centro Italia con locali addensamenti lungo il Tirreno al mattino ma senza fenomeni. Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso del pomeriggio e in serata, tuttavia senza precipitazioni di rilievo associate.

AL SUD E SULLE ISOLE

Vigilia di Ferragosto caratterizzata dal bel tempo su tutte le regioni. Al mattino tutto sereno salvo innocue velature in Sardegna, sereno o poco nuvoloso anche al pomeriggio e in serata.

Temperature in calo al centro-nord Italia, lieve aumento al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





