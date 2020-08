Meteo, la situazione in Italia per Domenica 16 Agosto

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con locali piogge tra Piemonte e Lombardia. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali in formazione su Alpi e Appennino e in movimento entro la sera anche sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Sole prevalente al mattino sul Centro mentre durante le ore pomeridiane ci attendiamo un po' di nuvolosità in sviluppo sulle zone interne. Isolati fenomeni possibili tra Umbria e Marche, più asciutto altrove. Ampie schiarite dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e sole prevalente sulle regioni meridionali al mattino mentre al pomeriggio avremo un po' di nuvolosità in sviluppo sulle zone interne. Locali piogge non escluse tra Molise, Campania e Basilicata. Tempo asciutto anche in serata.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.





