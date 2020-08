C'è anche Grottammare tra le 10 spiagge più belle delle Marche scelte dagli utenti Tripadvisor

Le Marche sono una tra le regioni d'Italia più suggestive per diversità di paesaggi e territorio. Sono 170 i chilometri di coste di spiagge di sabbia, affacciate sul Mar Adriatico, che si alternano a falesie e scogli. Tanti angoli selvaggi e incontaminati ma anche lidi attrezzati e moderni per tutte le età. Le 10 spiagge più belle delle Marche, scelte dagli utenti Tripadvisor, si estendono in tutte le province della regione, anche se a farla da padrone è la riviera del Conero.

Il portale Theitaliantimes.it propone Grottammare come unica spiaggia del Piceno tra le 10 più belle delle Marche. "Un luogo caratterizzato dal blu del mare ma anche dal verde delle pinete e delle palme. Le spiagge di sabbia finissima, sia attrezzate che libere, richiamano molti viaggiatori alla ricerca del lato più autentico delle Marche. Una lunga pista ciclabile la collega ad altre belle cittadine: a Sud con San Benedetto del Tronto e Porto d'Ascoli, a Nord con Cupra Marittima e Pedaso".

Le altre 9 spiagge citate sono la Baia di Portonovo, la spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo, la spiaggia dei Sassi Neri sempre nella riviera del Conero, la spiaggia dei Frati a Numana, la spiaggia Torrette di Fano e poi le spiaggie di Gabicce Mare, Senigallia, Porto Recanati e Porto San Giorgio.

