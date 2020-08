Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 479 casi positivi. Quattro decessi in più rispetto a ieri”

Quattro morti e 479 nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri (erano 629). Sono questi i dati forniti dal Ministero della Salute. Il dato sulle vittime complessive sale a 35.396, mentre quello sui contagiati a 253.915. I dimessi guariti, con i 146 odierni, salgono a 203.786, mentre il totale degli attualmente positivi è di 14.733.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 61esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





