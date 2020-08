Venezia, Niederauer puntualizza: “Non abbiamo liberato Dionisi, Empoli presenti proposta ragionevole”

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer, nel giorno in cui verrà presentato ufficialmente alla stampa il nuovo allenatore Paolo Zanetti, ha voluto chiarire attraverso una nota ufficiale la situazione relativa all'ex tecnico Alessio Dionisi, in trattativa con l'Empoli.

"Questo pomeriggio presenteremo il nostro nuovo allenatore: Paolo Zanetti. Paolo sostituirà Alessio Dionisi, che ha espresso il desiderio di lasciare Venezia per Empoli. Il Venezia FC ha offerto al sig. Dionisi un nuovo contratto che lui ha rifiutato. Ciò che abbiamo richiesto a lui e all’Empoli e “un ragionevole risarcimento”, come normalmente accade in queste situazioni - ha dichiarato Niederauer -. Visto che ad oggi l’Empoli non ha presentato una ragionevole proposta, non abbiamo ancora liberato il sig. Dionisi. Abbiamo tutelato gli interessi del Venezia FC assumendo un nuovo allenatore che è entusiasta dei nostri piani di sviluppo ed è felice di far parte di questo club. Restiamo disponibili a trovare assieme all’Empoli una soluzione che consenta, nei prossimi giorni, a Dionisi di sedersi sulla panchina toscana. Su questo tema non ci saranno ulteriori commenti da parte del Venezia FC. Paolo Zanetti è l’allenatore del Venezia FC e il nostro partner, e verrà presentato formalmente questo pomeriggio".





