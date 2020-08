Salernitana, a sorpresa rinviata la conferenza stampa di presentazione di Castori

La Salernitana ha deciso a sorpresa di annullare la conferenza stampa di presentazione di Fabrizio Castori. La decisione è stata resa nota con un breve comunicato apparso sul sito internet del club granata nel pomeriggio odierno: “L’U.S. Salernitana 1919 informa che la conferenza stampa di presentazione del mister Fabrizio Castori, in programma Giovedì 20 Agosto, è stata posticipata a data da destinarsi”.



Lo scorso 10 Agosto il 66enne tecnico marchigiano era stato annunciato ufficialmente dalla compagine del patron Claudio Lotito dopo aver sfiorato la salvezza alla guida del Trapani. L'atmosfera a Salerno si è fatta pesante dopo il mancato approdo ai playoff e non sono mancate le contestazioni degli ultras nei confronti della proprietà.

La stagione dei granata prenderà il via il Giovedì 20 Agosto con il raduno in città. La squadra si sottoporrà ad una tre giorni di test atletici mentre nella giornata di Domenica 23 Agosto ci sarà la partenza alla volta di Sarnano dove resterà in ritiro fino al 6 settembre presso l’Hotel Eden. Ed è proprio nelle sue Marche che a questo punto Castori potrebbe rilasciare le sue prime dichiarazioni ufficiali da allenatore della Salernitana.









