Ascoli Calcio, nessuna rete per Rosseti nella sua terza stagione in maglia bianconera

Ci sarà anche Lorenzo Rosseti al raduno pre campionato dell'Ascoli previsto per Venerdì 28 Agosto (si attende ancora la comunicazione ufficiale della data da parte della Società). Il 26enne attaccante aretino è clinicamente guarito dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto in Veneto lo scorso 30 Gennaio per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con pulizia del menisco esterno e rinforzo del compartimento omolaterale.



Rosseti, legato all'Ascoli da un contratto fino al 30 Giugno 2021, ha collezionato 6 presenze nel campionato di Serie B 2019/2020 (una da titolare il 20 Ottobre al "Bentegodi" contro il Chievo) per un totale di 180 minuti in campo. Per lui anche 41 minuti nel match di Coppa Italia perso 3-2 contro il Genoa a Marassi lo scorso 3 Dicembre. L'ultima sua apparizione ufficiale risale al 29 Dicembre 2019 nei minuti finali della partita persa 4-0 con il Benevento allo stadio "Vigorito" e per la prima volta da quando veste la maglia bianconera ha chiuso la stagione senza gol all'attivo.

Arrivato ufficialmente dalla Juventus il 18 Agosto 2017, Rosseti terminò la sua prima annata nel capoluogo piceno con 19 presenze (di cui 4 da titolare per 680 minuti in campo) con 2 gol nelle prime giornate di Serie B contro Cittadella e Pro Vercelli. Le cose sono andate meglio nel torneo cadetto 2018/2019 con 25 presenze (di cui 13 da titolare per 1163 minuti in campo) e 5 reti (contro Brescia, Cremonese, Foggia, Verona e Padova), 2 assist, 3 ammonizioni ed 1 un'espulsione al "Penzo" di Venezia l'8 Dicembre 2018.

Rosseti, in tre stagioni ad Ascoli, ha quindi messo a referto 51 presenze in gare ufficiali (18 da titolare per un totale 2064 minuti in campo) con 7 reti e 2 assist.





© Riproduzione riservata