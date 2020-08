Eccellenza Marche, il Grottammare si rinforza con il giovane attaccante Jallow Ansumana

La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica ufficialmente, in vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche, di essersi aggiudicata per la stagione 2020/2021 le prestazioni sportive del calciatore Jallow Ansumana. L’attaccante classe 1999 giunge così all’ennesima riconferma. Il calciatore, originario del Gambia, è cresciuto nel settore giovanile del club biancoceleste e ha collezionato con il Grottammare ben 44 presenze e 3 goal in tre stagioni. "La Società certa delle qualità tecniche del calciatore è lieta di aver raggiunto l’accordo per la riconferma del tesserato", riporta una nota ufficiale del club rivierasco.











© Riproduzione riservata