Comunanza, appuntamento in piazza con ''Destinazione Sibillini''

Farà tappa in piazza Santa Caterina a Comunanza sabato 22 agosto, alle 21.30, la rassegna Destinazione Sibillini. La manifestazione ideata da Paolo Notari e realizzata nell’ambito del progetto Marche InVita - lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma - della Regione Marche, in collaborazione con MiBAC (Direzione Generale Spettacolo), Amat e la Fondazione Marche Cultura, e fortemente voluta dall’assessore regionale alla Cultura, Moreno Pieroni, si prepara a bissare il successo della prima edizione con il consueto viaggio tra arte, cultura e tradizioni dei nostri bellissimi monti Azzurri.



Lo spettacolo, condotto dallo stesso Notari, sta riscuotendo un pieno di applausi, grazie agli strepitosi interpreti chiamati sul palco: il Mago Heldin, noto tra l'altro per aver divertito, in Sala Nervi, Papa Francesco, facendo volare avanti a lui un tavolo; l’uomo fisorchestra Diego Trivellini; la miglior interprete vocale della grande Mina, Susanna Amicucci e l’artista che ha fatto ballare un milione di persone, Deborah Valli. La regia è affidata a Sabino Morra, la consulenza scientifica a Giuliana Pascucci; la regia video a Achille Natali.