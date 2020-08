Serie B, squadre partecipanti al torneo 2020/2021. Poker per il Veneto, nelle Marche sempre e solo Ascoli

Dopo la finale playoff vinta dallo Spezia si è delineato il quadro delle 20 squadre che avranno diritto a partecipare al campionato di Serie B 2020/2021 al via il prossimo 26 Settembre. Unica rappresentante delle Marche resta l'Ascoli, che si accinge al suo sesto torneo cadetto consecutivo (bianconeri sempre presenti in B dal 2015, solo la Salernitana vanta una striscia simile). La regione più rappresentata sarà il Veneto con 4 squadre (Chievo, Cittadella, Venezia e Vicenza), a seguire la Lombardia con 3 (Brescia, Cremonese e Monza). Due squadre per Toscana (Pisa ed Empoli), Calabria (Cosenza e Reggina) ed Emilia-Romagna (Spal e Reggiana).

SQUADRE CAMPIONATO SERIE B 2020/2021



ASCOLI

BRESCIA

CHIEVO

CITTADELLA

COSENZA

CREMONESE

EMPOLI

FROSINONE

LECCE

MONZA

PESCARA

PISA

PORDENONE

REGGIANA

REGGINA

SALERNITANA

SPAL

VENEZIA

VICENZA

VIRTUS ENTELLA





