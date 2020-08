Coronavirus, Ministero Salute: “Quasi 1000 nuovi casi positivi e 9 ulteriori deceduti”

Aumentano ancora i nuovi casi persone positive al Coronavirus in Italia: oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più (dato più altro dal 14 maggio), ieri erano stati 845 i nuovi positivi e 9 i morti. I casi totali salgono quindi a 257.065. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Lo ha comunicato il Ministero della Salute nel bollettino odierno. Nelle ultime 24 sono morte altre 9 persone a causa del Coronaviurs. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Sono 69 persone le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri. Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d'Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1). Rispetto a ieri, infine, si registra un incremento di 247 unità tra dimessi e guariti.



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 66esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.

