Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 953 nuovi casi positivi e 4 ulteriori deceduti”

I nuovi casi di positività al Coronavirus oggi sono 953, quattro invece le vittime. Questi sono i dati del quotidiano bollettino del Ministero della Salute. Diminuiscono di 4 unità rispetto a ieri (65) i ricoveri nei reparti di terapia intensiva. In netto calo, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei tamponi, che sono stati 45.905 contro i 67.371 di ieri e gli oltre 77mila di sabato. Il totale delle persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sale così a 260.298. Le regioni con più casi sono Lazio (146), Emilia Romagna, Campania e Veneto (tutte a 116) e solo quarta la Lombardia (110). Tre regioni non segnalano nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Il totale dei deceduti sale a 35.441. Rallentano anche le guarigioni: 192 oggi contro le 267 di ieri, per un totale di 205.662. E prosegue l'aumento del numero dei malati attuali, altri 757 in più oggi, 19.195 in tutto. Ancora in aumento i ricoveri ordinari (+74), che tornano a superare quota mille per la prima volta dal 2 luglio: ora sono 1.045. In lieve diminuzione invece le terapie intensive, 4 in meno, 65 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.085.



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 69esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





