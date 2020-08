Ascoli Piceno, al Centro Sportivo Pennile di Sotto riprendono corsi Scuola Tennis Ballmasters

Dal 1° Settembre 2020 al 31 Maggio 2021 riprenderanno ad Ascoli Piceno i corsi per ragazzi dai 5 ai 14 anni della Scuola Tennis Ballmasters presso il Centro Sportivo Pennile di Sotto situato in Via Marche, nei pressi del pattinodromo.

I corsi di tennis saranno tenuti dal maestro federale Mariano Marcucci e si svolgeranno dalle ore 15 alle 19. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

- Centro Sportivo 0736-42264

- Mariano Marcucci 339-8884424

- Francesco Castelli 335-5723317.

"Buongiorno tennisti della Scuola Tennis Ballmasters, vi informiamo che dal 1° Settembre ripartiamo con il nuovo anno tennistico 2020/2021 - scrivono gli organizzatori -. Stessi orari dello scorso anno, quindi da Martedì potete iniziare a venire a lezione, attenendovi ai vostri gruppi, orari e frequenza (se dovessero esserci frequenze settimanali diverse comunicatele in Direzione). Le normative anti-Covid sono le stesse che abbiamo applicato in precedenza. Mascherina e gel in campo, distanziamento di sicurezza e ci sarà il rilevamento della temperatura. Siamo entusiasti di tornare in campo con voi, un abbraccio e buone vacanze".





© Riproduzione riservata