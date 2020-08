Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 27 Agosto

Ascoli Piceno



Sole prevalente nel corso delle ore mattutine, mentre al pomeriggio i cieli potranno essere generalmente poco nuvolosi; tempo stabile nelle ore serali con ampie schiarite alternate a locali addensamenti. Temperature comprese tra +18°C e +31°C.

Marche

Tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nel corso della giornata. Ampie schiarite dunque nel corso della mattinata, qualche nube in più nelle ore pomeridiane; in serata i cieli o al più poco nuvolosi saranno sereni su tutta la regione.

Nazionale

AL NORD

Giornata in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali eccetto su Emilia Romagna e Triveneto dove si potrebbero verificare piogge o rapidi temporali fin dal mattino. Possibili fenomeni in nottata anche in Lombardia.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del centro Italia grazie alla presenza dell'Anticiclone africano. Precipitazioni assenti su tutte le regioni, da segnalare solo nubi irregolari al pomeriggio sui settori più interni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Precipitazioni assenti.

Temperature in lieve aumento su tutte le regioni.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata