Ascoli Calcio, probabile un ritorno di Abascal per affrontare il campionato Primavera 1

La Lega di Serie A non ha ancora comunicato la data d'inizio del Campionato Primavera 1 2020/2021 ma si va verso uno start previsto per il weekend del 19 e 20 Settembre. Anche l'Ascoli parteciperà al massimo torneo giovanile nazionale che sarà composto da altre 15 squadre: Atalanta, Cagliari, Inter, Juventus, Roma, Genoa, Sampdoria, Empoli, Sassuolo, Bologna, Lazio, Fiorentina, Torino, Milan e Spal.

I dirigenti del club di Corso Vittorio Emanuele stanno pensando concretamente ad un ritorno di Guillermo Perez Abascal per guidare il Picchio in questa prestigiosa avventura. Il 31enne tecnico andaluso era stato grande protagonista sulla panchina bianconera dominando il girone B di Primavera 2 con 43 punti in 19 gare ed un bottino di 14 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, con 44 gol fatti e 19 subiti, con il torneo chiuso in anticipo a causa dell'emergenza Coronavirus.

Abascal fu poi promosso in prima squadra dopo la risoluzione del contratto con Roberto Stellone, ma lo scorso 22 Giugno venne ufficialmente sollevato dall'incarico dopo le sconfitte interne con Cremonese e Perugia alla ripresa post lockdown del campionato di Serie B. L'allenatore spagnolo dovrà eventualmente rinegoziare un nuovo contratto con la dirigenza bianconera (sono in corso contatti tra le parti) per poi mettersi subito al lavoro al Picchio Village.





