Unione Sportiva Acli Marche, il 27 Agosto camminata culturale ad Ortezzano

Nell’ambito del “Festival dei geni e dei folli”, l’U.S. Acli Marche organizza per Giovedì 27 Agosto “Carbonizzati”, camminata culturale nel borgo di Ortezzano, idealmente in compagnia del latinista Giuseppe Carboni. La partecipazione è gratuita.



L’iniziativa prenderà il via alle 17:30 in Piazza Umberto I. Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare i numeri 3939365509 e 3291870701 via whatsapp.





