Unione Sportiva Acli, a fine Agosto camminata “Iscrizioni medievali e rinascimentali ad Ascoli Piceno”

Prosegue ad Ascoli Piceno, ogni Lunedì con partenza da Piazza Arringo alle ore 21, il progetto “Salute in cammino” che ogni settimana propone interessanti itinerari culturali. Si tratta di una iniziativa dell’U.S. Acli Marche, del Comune di Ascoli Piceno, della Fondazione Carisap e di Qualis Lab.

Il tema di Lunedì 31 Agosto sarà “Iscrizioni medievali e rinascimentali ad Ascoli Piceno”. La partecipazione al progetto “Salute in cammino” è gratuita, ma in applicazione del protocollo e delle linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19 è obbligatoria la prenotazione (esclusivamente attraverso un messaggio con i propri dati anagrafici al numero 3939365509 entro giovedì 27 Agosto) per un massimo di 50 partecipanti.

In caso di pioggia o maltempo l’iniziativa verrà rinviata. Ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono ottenere sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





