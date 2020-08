Ciclismo Amatoriale, tutti i dettagli della Granfondo Porto Sant’Elpidio-Stefano Garzelli

Sale l'attesa per la sesta edizione della Granfondo Porto Sant’Elpidio-Stefano Garzelli con la macchina organizzativa di Marche Ciclando che inizia ad operare a pieno regime per offrire una gara appassionante con vista sul Giro d’Italia nel mese di ottobre con la città elpidiense sede di partenza della Corsa Rosa.

La granfondo di apertura della Due Giorni Ciclistica di Porto Sant’Elpidio avrà luogo sabato 26 settembre e si svolgerà lungo un percorso suggestivo con partenza nella città elpidiense, attraversando colline e borghi dell’entroterra, oltre al superamento del segmento in sterrato a Cretarola, epilogo sul lungomare per un totale di 91,3 chilometri tutti agonistici.

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, la partenza si effettuerà tutti insieme mantenendo il distanziamento sociale e l’uso della mascherina, l’incolonnamento per la partenza alle 14:30 in Largo della Resistenza (quartiere San Filippo) e a seguire i primi 2 chilometri non agonistici che consentiranno ai partecipanti di togliersi la mascherina e poi il via sarà volante.

La “partenza alla francese” sarà prevista dalle 12:30 alle 13.30. Il vincitore assoluto vestirà la maglia rosa del Giro d’Italia e la dovrà indossare per la Granfondo dei Tre Santuari del giorno 27 settembre. Il costo d’iscrizione per entrambe le granfondo fino al 30 agosto è di 40 euro, successivamente fino al giorno della gara 50 euro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://granfondopse.it/





