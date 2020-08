Riserva Sentina, appuntamento con ''Passeggia – Osserva – Raccogli''

Il mese di Settembre nella Regione Marche sarà all'insegna della natura, grazie ai numerosi eventi organizzati dai Centri di Educazione Ambientale marchigiani per sensibilizzare giovani e adulti allo sviluppo sostenibile, in vista della stesura della strategia regionale proprio su questo tema.



La Riserva Sentina, attraverso il CEA Torre sul Porto, partecipa all'iniziativa proponendo un evento in collaborazione con Legambiente, Marche a Rifiuti Zero, Questione Natura e Amici della Sentina. L'appuntamento è per Domenica 6 Settembre alle ore 09:30 presso l'accesso nord della Riserva (Via del Cacciatore), per una visita guidata agli ambienti della Riserva. Non si tratterà di una semplice passeggiata nella natura, infatti le guide ambientali illustreranno le problematiche legate ai rifiuti presenti nei corsi d'acqua, in mare e conseguentemente sulle nostre coste. L'attività proseguirà con una vera e propria azione di pulizia degli ambienti dunali e retrodunali della Riserva, al fine di raccogliere soprattutto materiale plastico, estremamente dannoso per l'ecosistema.

L'evento si inquadra nel contesto dell'iniziativa di sensibilizzazione "Passeggia (in Sentina) – Osserva (la natura) – Raccogli (i rifiuti), avviata dalla Riserva e dalle varie associazioni da oltre un anno. Per info e prenotazioni: infovisite.sentina@gmail.com. Saranno rispettate le attuali normative COVID19.