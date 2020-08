Incidente in bici per Vincenzo Santoni: auguri di pronta guarigione da tutto il mondo del ciclismo

Vincenzo Santoni, ex team manager di ciclismo professionistico, organizzatore della Granfondo di Porto Sant’Elpidio e parte attiva del comitato Marche Ciclando, è rimasto vittima di un incidente nel pomeriggio di ieri (27 agosto) mentre percorreva in bicicletta la statale adriatica a Porto San Giorgio. È stato colpito da una sportellata dal conducente di un’auto non accorgendosi della sua presenza in bicicletta.

Caduto a terra, rimediando un taglio all’avambraccio e la frattura del femore (per la quale verrà subito operato), Santoni è attualmente ricoverato presso l’ospedale Murri di Fermo e intende ringraziare gli operatori sanitari del pronto soccorso e del reparto ortopedia per l’efficienza del servizio e delle cure, unitamente al direttore generale sanitario del presidio ospedaliero fermano Licio Livini, al dottor Giuseppe Ciarrocchi e ad Antonio Angellotti che non hanno fatto mancare nulla a Vincenzo nei momenti critici post caduta.

Tanti i messaggi e le manifestazioni d’affetto dai tanti amici del mondo ciclistico e non solo affinchè possa riprendersi e tornare operativo al servizio del ciclismo con le sue iniziative a Porto Sant’Elpidio (le due granfondo di fine settembre e la partenza di tappa del Giro d’Italia ad ottobre).

