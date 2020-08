Regione Marche, governatore inaugura elisuperficie a Comunanza

Questo pomeriggio a Comunanza il presidente della Regione Marche insieme al sindaco della città ha tagliato il nastro della nuova elisuperficie dove potrà atterrare l’eliambulanza anche di notte e in qualsiasi condizione di visibilità. Nel corso dell’inaugurazione è stata sottolineata l’importanza delle elisuperfici, vere infrastrutture al servizio della collettività, in grado di affrontare i casi più gravi con pazienti che hanno bisogno di essere stabilizzati urgentemente prima di arrivare in ospedale: avere una rete di elisuperficie in tutte le Marche aggiunge ulteriore sicurezza soprattutto nelle zone interne del territorio e un valore aggiunto in termini di economia turistica, poiché all’offerta della bellezza dei nostri territori si aggiungono importanti infrastrutture di collegamento di questo tipo, importanti elementi di crescita in termini di sicurezza e di soccorso alla popolazione nelle fasi dell’emergenza, che assicurano anche un’efficiente e tempestiva assistenza medica, mettendo a rete le strutture sanitarie regionali.



Attualmente nelle Marche sono operative 30 elisuperfici, di cui 2 per interventi EMS (Servizio Medico di Emergenza dell’eliporto di Torrette e San Cassiano) e altre 6 in via di realizzazione. Le elisuperfici marchigiane sono state realizzate attraverso le risorse del Fondo sanitario (500 mila euro) e dagli SMS solidali (1,7 milioni trasferiti dal Commissario di Governo per la ricostruzione alla Regione Marche).









