Regione Marche: Nuova Garanzia Giovani, pubblicato avviso per tirocini extra curriculari

E’ stato pubblicato l’avviso per accedere ai tirocini extra curriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani e a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

La misura prevede l’attivazione di un percorso di 6 mesi (innalzabili fino a 12 per particolari categorie previste dalla legge, come indicate nel bando), con un’indennità di partecipazione, pari ad euro 500,00 mensili. Tra il 2020 e il 2023 potranno accedere ai tirocini 3.400 ragazzi.

L'avviso pubblico può essere scaricato al link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/3540