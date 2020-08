Coronavirus, Gores Marche: ''Abbiamo registrato il primo insegnato positivo al test''

Il Gores Marche ha comunicato oggi il primo caso positivo al Covid1-9 nel percorso screening scuola della Regione Marche. Si tratta di un insegnante che era risultato positivo al test sierologico, in seguito confermato con il tampone. L'insegnante, asintomatico, è in isolamento ed è stato inserito nel percorso attivo di sorveglianza sanitario. I test sierologici effettuati ad oggi nel percorso scuola (personale docente e non docente), iniziato il 24 Agosto, sono 2347. I risultati sono in fase di elaborazione.



CLICCA QUI PER BOLLETTINO ODIERNO GENERALE GORES MARCHE











© Riproduzione riservata