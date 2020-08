Monticelli, sconfitta per 2-0 contro la Santegidiese nella prima amichevole stagionale

Prima amichevole stagionale per il Monticelli che esce sconfitto per 2 a 0 dal campo della Santegidiese, squadra che milita nel campionato di Promozione Abruzzo. La squadra di mister Settembri prosegue così la sua preparazione in vista dell'inizio del campionato di Promozione Marche girone B. Nella mattinata odierne gli spogliatoi e tutte le stanze del Velodromo sono state sanificate e igenizzate con l'ozono in conformità alle norme previste in tema di sicurezza degli spazi comuni.



TABELLINO

SANTEGIDIESE MONTICELLI 2-0

SANTEGIDIESE: Donateo, Bontà, Zenobi, Petronio, Stacchiotti, Giammarino, Di Giorgio, Censori, Pediconi, Petrucci, Di Blasio. Allenatore: Di Serafino

MONTICELLI: Zoldi (Pantaloni), Casali (Bah), Croce, Adrian (Petracci), Porfiri (De Angelis) Lazzarini (Melchionna), Aljievic, Petritola, Capriotti (Giampieri), Ciuti (Clerici), Gibellieri (Filippini). Allenatore: Settembri

RETI: Censori (S), Petrucci (S)

