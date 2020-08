Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 1356 nuovi casi positivi ed ulteriori 4 deceduti”

Lieve calo dei contagi da Covid-19, 1365, e 4 vittime (ieri +1): è questo il bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute. Una flessione quella dei nuovi casi (ieri erano +1444) che va comunque rapportato a quello dei tamponi: in 24 ore ne sono stati fatti 81.723 (il totale da inizio emergenza sale a 8.591.341), contro i 99.108 di ieri. Aumentano per il terzo giorno consecutivo i pazienti in terapia intensiva (+7), che arrivano a 86. Crescono anche i guariti/dimessi (+312) per un totale di 208.536. Gli attuali positivi arrivano a 24.205 (+1.049), le vittime totali a 35.477, mentre non si registrano regioni a zero contagi.



CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 75esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





© Riproduzione riservata