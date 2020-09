Atletico Ascoli, fissate due amichevoli precampionato. La prima contro il Monticelli

In attesa dell'avvio del campionato di Eccellenza Marche 2020/21, l'Atletico Ascoli di mister Stefano Filippini annota in agenda due amichevoli per testare le condizioni fisiche del ritiro precampionato.

Si parte Sabato 5 Settembre alle ore 10:30 con l'amichevole Atletico Ascoli-Monticelli che si svolgerà sul Comunale "A.Di Ridolfi" di Venarotta.

Per Mercoledì 9 settembre, il club ascolano si sposterà al "Paride Tilesi" di Amatrice per il match contro la formazione locale il cui orario di disputa è fissato per le ore 18:45.

Tutti gli incontri in calendario si svolgeranno a porte chiuse. L'accesso sarà consentito solo agli addetti ai lavori delle due squadre, previ controlli riguardanti il protocollo anti-Covid.













